В Каховке оккупанты похитили местного жителя Сергея Дроздика

Российские военные похитили очередного человека в Херсонской области. Оккупанты похитили жителя Каховской общины Сергея Дроздика.

Мужчину похитили из собственного дома

О похищении Дроздика сообщила Каховская городская территориальная община в Фейсбуке. Сообщается, что мужчина исчез 2 апреля.

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Российские военные похитили Дроздика утром. Они забрали мужчину из его собственного дома.

Пока неизвестно, где находится Сергей Дроздик.

Сегодня утром, 2 апреля, из своего дома военными РФ был похищен Дроздик Сергей Николаевич, 1971 года рождения. В настоящее время местонахождение Дроздика Сергея неизвестно,

– говорится в сообщении.

Добавим, что оккупанты в Новой Каховке также похитили экс-депутата и ветерана АТО Олега Кожемякина.

Сергей Дроздик / Фото Каховская городская территориальная община

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