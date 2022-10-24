Зачем россияне вбрасывают фейки о попытке Украины подорвать Каховскую дамбу: мнение Фейгина

Оккупанты распространяют информацию, что якобы Украина собирается взорвать дамбу Каховской ГЭС. Это – абсурдные фейки. Однако россияне вбрасывают их не просто так.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, российские оккупанты действительно могут что-то сделать с дамбой Каховской ГЭС. Угроза такого теракта возрастет после одного условия.

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Оккупанты хотят сбросить с себя ответственность

По мнению Фейгина, распространяя такие фейки, оккупанты закладывают определенную основу на будущее. Когда они будут отступать с правобережья Херсона, то действительно могут попытаться взорвать дамбу.

Как и в случае с Запорожской АЭС, Москва прокладывает это на будущее. После отступления с правого берега Херсонщины оккупанты напоследок могут это сделать, чтобы сильно усложнить жизнь гражданским и вывести из строя объект критической инфраструктуры,

– считает Фейгин.

Если подрыв произойдет, то в Москве сразу начнут рассказывать, что дамбу уничтожили украинские военные. Таким образом оккупанты хотят сбросить с себя ответственность, поэтому и сейчас распространяют разные фейки о якобы обстрелах дамбы со стороны ВСУ.

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Угроза подрыва Каховской ГЭС: коротко