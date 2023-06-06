Есть доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС оккупантами, – украинская разведка

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв Каховской ГЭС совершали дистанционно. Соответствующие доказательства были неоднократно обнародованы Украиной.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Кроме того, он подчеркнул, что россияне готовились к подрыву долгое время.

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Каховскую ГЭС взорвали дистанционно

Юсов подчеркнул, что есть факты, подтверждающие дистанционный контролируемый взрыв гидроэлектростанции. Он заявил, что сейчас собираются доказательства того, сколько мощностей и взрывчатки использовали оккупанты, чтобы совершить этот террористический акт.

Будут точные данные оценки по мощности, сколько нужно взрывчатки – это будет сочтено. Есть факты и доказательства перемещения взрывчатых веществ, соответствующей технике рашистами для осуществления контролируемого дистанционного взрыва. Они (доказательства – 24 Канал) уже неоднократно были обнародованы Украиной,

– заявил Юсов.

Также представитель ГУР МО подчеркнул, что накануне контролируемого подрыва ГЭС оккупанты осуществляли некоторый отвод личного состава вглубь левобережья, по крайней мере, большая часть.

"Большая часть личного состава была отведена для того, чтобы минимизировать потери, но при этом сохранить определенную закрытость информации", – акцентировал Юсов.

Кроме того, по его словам, оккупанты проработали операцию по подрыву ГЭС достаточно тщательно, ведь к ней нужно было готовиться раньше времени. Довольно долгое время россияне должны были просчитать возможные жертвы, в том числе среди личного состава и переместить технику. По мнению Юсова, этот теракт заранее готовился и был системно продуман.

"Дамба была заминирована достаточно долгое время, о чем Украина неоднократно сообщала и предупреждала мировое сообщество", – подытожил Юсов.

Каховская ГЭС вся ушла под воду

В результате подрыва Каховская ГЭС уже полностью ушла под воду. Видео затопленной гидроэлектростанции опубликовали в Госпогранслужбе.

Каховская ГЭС под водой: смотрите видео

Каховская ГЭС, предназначенная для регулирования стока Днепра, полностью затоплена водами реки. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит.