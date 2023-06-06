Вода прибывает: украинцев предупредили, когда наступит пик разлива Каховского водохранилища

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление. Враг, потерпевший сокрушительное поражение на фронте и панически боящийся контрнаступления украинских героев, взорвал Каховскую ГЭС. Вода прибывает и подтапливает населенные пункты. В то же время по состоянию на вечер 6 июня – еще не пик бедствия.

Игорь Сирота – генеральный директор Укргидроэнерго – заявил, что пик разлива Каховского водохранилища ожидается к утру 7 июня. Тогда от подрыва Каховской ГЭС пройдет больше суток. Оккупанты совершили преступление около 02:50 6 июня.

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Пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидаем до утра 7 июня. Далее следует стабилизация уровня воды. Через 4 – 5 дней вода начнет спадать,

– подчеркнул Зеленский.

Алексей Данилов – секретарь СНБО – отметил, что, к счастью, по состоянию на вечер 6 июня погибших в результате подрыва Каховской ГЭС нет.

К сожалению, Каховское водохранилище прекратит свое существование уже через несколько дней. К слову, Украина намерена подать иск в Международный уголовный суд в Гааге. Кроме того, Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН.

Украинская разведка уже озвучила главный вывод: оккупанты намеренно взорвали ГЭС. Однако захватчики действовали хаотично и затопили свою технику.