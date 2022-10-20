Россия анонсировала подрыв Каховской дамбы: Хлань объяснил, почему оккупанты на это не пойдут

Если россияне подорвут Каховскую дамбу, Крым останется без воды. После взрывов на Крымском мосту это будет второй репутационный урон в смысле оккупированного полуострова.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военный ТРО Сергей Хлань. Ранее он рассказал о том, что россияне готовят провокации, массово собирают "Грады".

К теме Подрыв Каховской ГЭС: Свитан объяснил, почему это выгодно российским военным

Россияне не подорвут дамбу

Хлань отметил, что до подрыва плотины Каховской ГЭС дело не дойдет, потому что крымский канал сразу останется без воды и это будет второй репутационный урон оккупантов после подрыва Крымского моста. оккупанты на это не пойдут.

Они не смогут это объяснить своему российскому избирателю и электорату,

– заметил депутат Херсонского облсовета.

Хлань объяснил, почему оккупанты не пойдут на подрыв Каховской ГЭС: смотрите видео

Ситуация для оккупантов стала тяжелой

Военный ТРО продолжил, что на правом берегу Днепра ситуация для оккупантов стала очень тяжелой. Ущерб, который они несли на правом берегу, и разрушенная логистика не способствуют россиянам. Подрыв Крымского моста остановил поставки в полном объеме того, что нужно. Кроме того, ВСУ уничтожили трубопровод под Антоновским мостом, по которому оккупанты поставляли топливо на правый берег.

"Ситуация идет к зиме, и оккупанты поняли, что они не смогут удерживать правобережье, если есть проблемы даже с таким простым вопросом, как горючее, которым нужно обеспечивать и воинские части, и гражданскую инфраструктуру, больницы и т.д. Обеспечить бесперебойное электроснабжение, газоснабжение они не смогут. А потери, которые они несли на фронте, не заменят мобилизованные",

– подчеркнул он.

Новости Херсонской области: последние события