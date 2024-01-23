СССР разрушил наследие: появились карты казацкого Великого Луга до построения Каховской ГЭС

Журналисты реконструировали исторический облик территорий, которые скрыла вода при постройке Каховского водохранилища. Эта местность называется Великий Луг и прежде всего ассоциируется с периодом казачества.

Впрочем, на этих территориях были и скифские и татарские городища, которые, к сожалению, тоже исчезли. Вода унесла много археологических памятников, а водохранилище стали называть Каховским морем.

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Как выглядел Великий Луг до строительства на нем Каховского водохранилища

При строительстве Каховской ГЭС в 1950-х годах советские власти похоронили под водой более 250 тысяч гектаров украинских земель, на части из которых находились важные исторические объекты – остатки шести Запорожских Сечей и старинные городища. Эти территории называли Великим Лугом.

Журналисты издания Texty.org.ua с помощью топографических карт 40-х годов ХХ века и современных спутниковых снимков исследовали, какой была территория Великого Луга до того, как она была затоплена водами "Каховского моря".



Реконструированная карта Великого Луга, на котором построили Каховскую ГЭС / Инфографика Texty

Шесть из восьми Сечей были расположены на этих территориях

Великий Луг – это переплетение рек и их многочисленных притоков, поросших камышами озер и болот, лугов, пойменных лесов и кустарников, иногда высокие песчаные сугробы. Он тянулся более чем на 100 километров с востока на запад, на 20–25 километров с севера на юг.

На Великом Луге в XVI-XVIII веках стояли шесть из восьми Запорожских Сечей: Каменская, Новая (Пидпильненская), Чертомлыцкая, Базавлуцкая, Никитинская и Томаковская.

Место расположения шести Запорожских Сечей на территории Великого Луга / Инфографика Texty

Вода смыла татарское и скифское городища

Также при строительстве Каховского водохранилища было затоплено несколько древних поселений, представляющих историческую ценность, – Кучугурское и Каменское.

Кучугурское городище – крупнейшее татарское поселение в нижних плавнях Днепра. В XIV веке через это место пролегал транзитный маршрут Шелкового пути.



Место расположения Кучугурского городища / Инфографика Texty

По описаниям Геродота, на протяжении VI–IV веков до нашей эры Каменское городище было центром Великой Скифии, а столица площадью 12 квадратных километров называлась Метрополь. Большую часть развалин скифской столицы смыло водами "Каховского моря".



Местонахождение Каменского городища / Инфографика Texty

Советские села тоже ушли под воду

К тому же во время строительства Каховского водохранилища были затоплены десятки процветающих сел. Присутствовавший тогда на строительстве украинский кинематографист Александр Довженко оставил воспоминания о тех событиях.

Никакой разъяснительной работы не проводилось. Просто заходили во дворы, измеряли, записывали и каждому индивидуально сообщали о затоплении и необходимости переселиться наверх. Более того, всем, кто не успел переселиться в определенный срок, заявляли: "Если в такое-то число не переедешь, предупреждаем – будем ломать дом бульдозером независимо от того, живешь ли ты в нем или нет". Люди вынуждены были подчиниться,

– вспоминал он.

Карта затопленных сел при строительстве Каховской ГЭС / Инфографика Texty

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Россия разрушила Каховскую ГЭС

Все эти земли, где находились памятники старины, появились из-под воды после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Он унес жизни людей, разрушил экологию и нанес значительный экономический ущерб.

Украина была в шоке от этого преступления, никто не верил, что россияне способны на такое. О том, как оккупанты пытались замолчать масштаб трагедии, читайте здесь.