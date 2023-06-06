Есть и другие ГЭС, – оккупант Гузенко разрушил фейк России о "подрыве" Каховской дамбы Украиной
Россия пыталась переложить ответственность с себя на Украину за подрыв Каховской ГЭС. Но захватчик Гузенко проговорился и уничтожил всю работу пропаганды Кремля по дискредитации Киева и ВСУ.
Один из российских захватчиков случайно проговорился о подрыве Каховской ГЭС. Этим оккупантом оказался Егор Гузенко с позывным "Тринадцатый", передает 24 Канал.
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Что делала пропаганда России
Кремлевские пропагандисты пытались сделать Украину виновной в якобы подрыве Каховской ГЭС. Вбросы были разнообразными – от "украинских снайперов с крупнокалиберными винтовками" до применения РСЗО "Ольха".
Что сказал захватчик
Гузенко в своих соцсетях опубликовал два коротких видеообращения, в которых он сам себе противоречит. Сначала россиянин заявил, что не будет говорить, кто взорвал плотину и судить об этом. А затем он записал дополнение, где признал, что Каховскую ГЭС взорвала именно Россия, а не Украина.
Если все пройдет по плану, то на Днепре есть другие ГЭС, с которыми следует разобраться.
– сказал он.
Гузенко радуется из-за теракта России (осторожно, ненормативная лексика): видео
Второе обращение россиянина с признанием: видео
Также другие пропагандисты заявляют, что подтопление на позициях оккупантов вроде бы было несерьезным, потому что основные позиции были оборудованы вне зоны досягаемости воды. Это может свидетельствовать о том, что россияне знали о готовящемся взрыве на плотине заранее.
Детальнее о подрыве Каховской ГЭС россиянами
- 6 июня оккупанты уничтожили дамбу в районе Новой Каховки. Поэтому Херсонскую область начало затапливать. Из-за теракта России станцию восстановить невозможно.
- Уровень воды начал подниматься, из-за чего около 100 населенных пунктов оказались в зоне риска подтопления. В Херсонской области началась эвакуация. Андрей Садовой заявил, что Львов готов принять переселенцев.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в разговоре с 24 Каналом объяснила ужасную тактику россиян. По ее словам, оккупанты таким образом хотят сдержать наступление ВСУ.