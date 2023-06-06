Один з російських загарбників випадково проговорився щодо підриву Каховської ГЕС. Цим окупантом виявився Єгор Гузенко з позивним "Тринадцятий", передає 24 Канал.

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Що робила пропаганда Росії

Кремлівські пропагандисти намагалися зробити Україну винною у нібито підриві Каховської ГЕС. Вкиди були різноманітні – від "українських снайперів з великокаліберними гвинтівками" до застосування РСЗВ "Ольха".

Що сказав загарбник

Гузенко у своїх соцмережах опублікував два короткі відеозвернення, у яких він сам собі суперечить. Спочатку росіянин заявив, що не буде казати, хто саме підірвав греблю та судити про це. А потім він записав доповнення, де визнав, що Каховську ГЕС підірвала саме Росія, а не Україна.

Якщо все пройде за планом, то на Дніпрі є інші ГЕС, з якими варто розібратися,

– сказав він.

Гузенко радіє через теракт Росії (обережно, ненормативна лексика): відео

Друге звернення росіянина з зізнанням: відео

Також інші пропагандисти заявляють, що підтоплення на позиціях окупантів начедбто було несерйозним, тому що основні позиції були обладнані поза зоною досяжності води. Це може свідчити про те, що росіяни знали про підготовку вибуху на греблі заздалегідь.

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