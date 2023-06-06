Это техногенная и экологическая катастрофа. Об этом 24 Каналу сказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

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Россияне готовятся уходить

Пока можно говорить о правобережье, которое подконтрольно Украине. Что касается левого берега, там тоже есть затопление.

Полгода назад они (россияне – 24 Канал) начали эвакуировать людей из Каховки, Новой Каховки и т.д. Уже тогда речь шла о вероятности подготовки этого теракта,

– заметил член Меджлиса.

Проблема иррационального использования воды россиянами в Крыму возникла уже давно. По словам Бариева, они адаптировались под то, что в течение 8 лет не подавалась вода по Северо-Крымскому каналу. Они использовали воду из озер, в том числе ту, которая была запрещена. После начала полномасштабной агрессии, когда захватчики взяли под контроль юг Украины и совершили суходольный коридор, вода снова ушла.

В Крыму было большое количество осадков, там очень много воды. Но к 2025 году прогнозируют большую засуху.

На мой взгляд, этот теракт, с одной стороны, свидетельствует о намерениях остановить контрнаступление Сил обороны Украины, а с другой – россияне не собираются оставаться в Крыму. Мы видим, как они уничтожают все, прежде чем уйти,

– отметил Бариев.

Так, оккупанты могут уничтожить и ТЭЦ, и химические заводы. От этих варваров можно ждать все, что угодно.

"Это также влияет на изменение климата. Нам нужно готовиться и на всех уровнях привлекать внимание всего мира к этим техногенным катастрофам, которые создает Россия", – подытожил член Меджлиса.

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