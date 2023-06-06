Це техногенна та екологічна катастрофа. Про це 24 Каналу сказав член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.
До теми Зеленський провів засідання РНБО, триває евакуація: головне про підрив Росією Каховської ГЕС
Росіяни готуються йти
Наразі можна говорити про правобережжя, яке підконтрольне Україні. Що ж до лівого берега, там також є затоплення.
Пів року тому вони (росіяни – 24 Канал) почали евакуювати людей з Каховки, Нової Каховки і таке інше. Вже тоді йшлося про ймовірність підготовки цього теракту,
– зауважив член Меджлісу.
Проблема ірраціонального використання води росіянами у Криму постала вже давно. За словами Барієва, вони адаптувалися під те, що вподовж 8 років не подавалася вода за Північно-Кримським каналом. Вони використовували воду з озер, зокрема ту, яка була заборонена. Після початку повномасштабної агресії, коли загарбники взяли під контроль південь України і зробили суходільний коридор, вода знову пішла.
У Криму була велика кількість опадів, там дуже багато води. Але до 2025 року прогнозують велику засуху.
На мій погляд, цей теракт з одного боку свідчить про наміри зупинити контрнаступ Сил оборони України, а з іншого – росіяни не збираються залишатися в Криму. Ми бачимо, як вони знищують усе, перш ніж піти,
– відзначив Барієв.
Так, окупанти можуть знищити і ТЕЦ, і хімічні заводи. Від цих варварів можна очікувати усе, що завгодно.
"Це також впливає на зміну клімату. Нам потрібно готуватися і на всіх рівнях привертати увагу всього світу до цих техногенних катастроф, які створює Росія", – підсумував член Меджлісу.
Підрив Каховської ГЕС: що відомо
- Окупанти 6 червня підірвали Каховську гідроелектростанцію, що на Херсонщині. Катастрофа спричинила підтоплення найближчих до Дніпра населених пунктів.
- Розпочалася евакуація 10 населених пунктів та міста Херсон. У МВС повідомили, що вже вдалося вивезти 742 людини.
- Кадри наслідків терористичних дій росіян вражають. У Новій Каховці вже затоплені будинки, зоопарк та дитячі майданчики.