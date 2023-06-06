Катастрофический, реалистичный и вероятный: 3 сценария подтоплений в результате подрыва Каховской ГЭС

Россия в ночь на 6 июня подорвала Каховскую ГЭС. Ученые заявили, что есть три сценария затопления, которые вероятны в результате действий россиян.

В Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского объяснили, что по предполагаемому сценарию при прорыве дамбы Каховской ГЭС побережье правого берега Днепра пострадает в 8 раз меньше, чем левая часть берега. Стоит отметить, что именно Левобережье оккупировано россиянами.

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Что известно о трех возможных последствиях подтопления

Общая площадь затопления достигает 1 126 квадратных километров. Полностью или частично в зоне поражения может оказаться сотня населённых пунктов!

– заявили ученые, описывая вероятный сценарий.

Специалисты добавили, что из больших населённых пунктов затопит прибрежную часть Херсона.

Сценарии возможных последствий подрыва Каховской ГЭС ученые ННЦ "Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию" КПИ подготовили еще в октябре 2022 года. Ученые заявили, что есть три сценария затопления.

Катастрофический сценарий возможен исключительно в теории, ведь показывает максимальную зону затопления в результате сиюминутного полного уничтожения дамбы Каховской ГЭС.

В реальных условиях вероятность его возникновения – менее 4%. Его реализации будут мешать:

факторы формирования морфометрической структуры бассейна устья Днепра;

максимально возможный объем воды из Каховского водохранилища. То есть воды из водохранилища не хватит покрыть такую большую площадь.



Худшие последствия затопления ГЭС / Карта КПИ

Реалистический сценарий – вероятность его возникновения 15%. Он учитывает максимально возможный объем воды из Каховского водохранилища, который может затопить территорию.



Реалистичный сценарий затопления в результате подрыва Каховской ГЭС/ Карта КПИ

Вероятный сценарий — предусматривает сильное разрушение только части дамбы Каховской ГЭС, то есть 30 – 60% полной конструкции. Это приведет к значительно меньшей разрушительной волне – до 3,5 метра и меньшей утечки воды в единицу времени. Это позволит ряду факторов значительно умерить возможное продвижение воды по территории и уменьшит максимальную площадь, которая может быть затоплена при прорыве.

Достоверность его возникновения 80%. Если такой сценарий сбудется, то:

максимальный охват затопленной территории наступит через 3 – 5 дней, в зависимости от времени года. Зимой или при сильных дождях – это 3 дня, при теплой погоде – за 5 дней;

Правый берег Днепра пострадает в 8 раз меньше Левобережья;

общая площадь, которая может быть потенциально покрыта водой (вместе с руслом и устьем Днепра) достигает 1 126 квадратных километров;

минимальная ширина затопленной полосы территории достигает – 2,3 километра у самой ГЭС, максимальная – 23 километра у устья реки;

ширина максимальной не сплошной полосы затопления (с элементами незатопленных территорий внутри зоны) – 38 километров.

Кроме части Херсона, под водой могут оказаться Олешки и Голая Пристань.

Частично может затопить Александровку, Широкую Балку, Софиевку, Виноградное и другие указанные на карте населенные пункты,

– заявили специалисты.

По их данным, уровень воды, который может затопить эти населенные пункты, может колебаться. В зависимости от степени разрушения дамбы может составлять от нескольких десятков сантиметров до 1,5 метра и кое-где больше.

Николаев может затопить на более 1 метр только в случае реализации катастрофического сценария. Согласно вероятной модели, Николаев не затопит.



Вероятный сценарий затопления в результате затопления Каховской ГЭС / Карта КПИ

Что прогнозировали иностранные специалисты

Ученые объяснили, что в результате анализа установили – с подрывом Каховской ГЭС связан чрезвычайно высокий уровень опасности. Так, полностью или частично в зоне поражения могут оказаться 99 населенных пунктов, из них 40 – подвергаются значительным затоплениям (когда доля территории населенного пункта под водой составляет более 45%).

Шведский журналист Ларс Вильдеранг писал для Cornucopia.se, что в случае моделирования худшего случая разрушения Россией дамбы – наибольшее затопление произойдет на левом (юго-восточном) берегу Днепра. В частности, тогда:

волна высотой 4 – 5 метров ударит по Антоновскому мосту к востоку от Херсона после 19 часов;

дальше – начнется подъем воды вверх по реке Ингулец;

через 4 – 5 дней будет подниматься вода вверх по реке Буг в Николаев.

Снос дамбы в Новой Каховке является военным преступлением в соответствии с Женевской конвенцией, но Россия уже систематически нарушает Женевскую конвенцию во время своей незаконной войны в Украине,

– еще в октябре 2022 года отмечали эксперты.

То есть, в самом худшем случае – это, когда взорваны все шлюзы, то есть 200 метров, а вся дамба имеет длину 3500 метров. Если Россия уничтожит 400 или 1800 метров, то смоделированное время, за которое вода достигнет Херсона, сократится почти вдвое. Также будет больше затопления.

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Шведская гидрологическая инженерная компания Dämningsverket писала, что в самом худшем случае, если уровень воды в дамбе на 13 метров выше уровня Днепра ниже по течению, и если прорыв дамбы в течение часа расширяется до примерно 200 метров пролома в дамбе, то:

когда волна достигнет Антоновского моста, ее высота составит 4 – 5 метров;

волны понадобится ориентировочно 19 часов, чтобы достичь Херсона;

затопление будет гораздо сильнее на левой стороне Днепра;

большая часть Херсона не будет затоплена, но гавань и причальные постройки, включая остров на юге города, будут затоплены.

Кроме того, вода затопит несколько меньших городов и сел по обе стороны Днепра. Когда волна дойдет до них, это может быть очень опасным и привести к человеческим жертвам. Также:

поднимется уровень воды в реке Ингулец;

через 4 – 5 дней волна поднимется по реке Буг вплоть до Николаева;

пик смоделированного потока достигнет 14 000 кубических метров воды в секунду. К сравнению, средний поток Ниагарского водопада – 2400, Днепра 1670. Со временем поток будет уменьшаться.

Однако специалисты отмечают, что эта модель является самым плохим вариантом и упрощением реальности, как и все модели. Реальность будет несколько иной, если Россия предпримет это военное преступление.

Что еще говорят о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко рассказал в эфире телемарафона, что самые плохие варианты, о вероятности которых сообщали некоторые "эксперты", не сбылись.

Некоторые худшие прогнозы не сбылись. У нас нет цунами, которое предсказывали некоторые, так скажем, "специалисты". Но вода поднимается,

– заявил Самойленко.

По его словам, жителям деревень неподалеку от ГЭС придется эвакуироваться. По его словам, спад воды будет после первых суток и тогда власти будут видеть ситуацию.