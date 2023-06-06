Разрушение Каховской ГЭС: есть ли жертвы после взрыва станции

6 июня 2023, 12:37
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Денис Шмыгаль

6 июня утром оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Премьер-министр Украины рассказал, есть ли жертвы и пострадавшие в результате циничных действий захватчиков.

Так, было проведено заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по разрушению россиянами Каховской ГЭС. Денис Шмыгаль заслушал оперативную информацию от ОВА, "Укргидроэнерго" и министерств.

Важно Подрыв Каховской ГЭС: показываем на карте, где расположена станция

Есть ли жертвы после разрушения Каховской ГЭС

Шмыгаль подчеркнул, что в настоящее время жертв среди населения из-за высокой воды на Херсонщине нет.

Кроме этого, власти поставили четыре главные задачи:

  • Организовать эвакуацию и размещение людей на безопасных территориях. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.
  • Запорожская АЭС. Сейчас ситуация контролируемая. Важно не допустить развития худшего сценария.
  • Снабжение питьевой водой. Уже наработаны предложения, есть подготовленные проектные решения. Готовятся выделение средств, чтобы начать реализацию проектов как можно быстрее.
  • Оценка экологических последствий Минокружение вскоре должно подготовить соответствующие данные.

Все получили задания и поручения по каждому из этих пунктов. Решения должны быть наработаны быстро и безотлагательно. Члены госкомиссии получают регулярные обновления по ситуации,
– добавил Шмыгаль.

Последние новости о подрыве Каховской ГЭС

  • Из-за подрыва Каховской ГЭС есть угроза подтопления энергообъектов Херсона, однако энергосистема работает стабильно, сообщили в Минэнерго. Из-за подтопления в Херсоне уже обесточены почти 12 тысяч потребителей, возможны проблемы с водоснабжением.
  • В ГВА предупредили, что уровень воды в зоне подтопления Херсона может подняться до пяти метров.
  • Кстати, по состоянию на 11:00 из Херсона уже эвакуировали 885 граждан.
  • Также сообщают, что в Северокрымском канале начал падать уровень воды.
  • Кроме того, местные телеграм-каналы сообщают о больших проблемах с водой в оккупированном Керчи. Также пишут, что в некоторых районах Евпатории отключат воду и призывают производить ее запасы.
  • Представитель ГУР Юсов заявил, что есть доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС оккупантами. Кроме того, есть факты, что оккупанты перемещали взрывчатые вещества и технику для совершения дистанционного взрыва.
  • СБУ уже открыла уголовное производство по факту подрыва дамбы Каховской ГЭС.
  • Предварительно, есть большая вероятность, что оккупированный Крым останется без пресной воды из-за подрыва Каховской ГЭС.

Автор: Софія Ковнір