В Херсонской области запретили купание и забор воды: есть угроза подхватить заболевание
Источник:Роман Мрочко
В результате разрушения плотины Каховской ГЭС на территории Херсонщины запретили купание и водопой животных. Также запрещен забор воды и отлов рыбы в акватории Днепра.
Соответствующий приказ был подписан 10 июня. Жителей Херсонской громады просят строго соблюдать запрет и беречь свою жизнь и здоровье.
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В Херсонской области появились новые запреты
Как рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, в связи с чрезвычайной ситуацией в результате разрушения Каховской ГЭС, значительное количество домохозяйств, канализационных сооружений, территорий населенных пунктов Херсонской громады подверглись подтоплениям. Как следствие – воды имеют высокую степень загрязнения.
Чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний и их попадания в водоемы, на территории Херсонской громады теперь действует запрет купания, водопоя животных, забора воды, вылова рыбы в акватории Днепра и акватории других водоемов, мест затопления (подтопления) населенных пунктов.
Соответствующий указ подписал. Прошу вас строго соблюдать запрет и беречь свою жизнь и здоровье. Впереди у нас – много работы по восстановлению и восстановлению нашей Херсонщины!
– подчеркнул Мрочко.
Подрыв Каховской ГЭС: последние новости
- На участках реки Днепр, питающих водой Северокрымский канал, появились следы обмеления. Оккупантам на полуострове, вероятно, не будет воды.
- Руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб" Роман Головня рассказал, что подрыв Каховской дамбы кроме экологической опасности имеет и другие. Водой смыло множество российских боеприпасов и мин. Поэтому может увеличиться количество трагических случаев.
- Кстати, Каховское водохранилище из-за его масштабов местные часто называли морем. Теперь же от "моря" из-за террористов остался только след.
- Последствия российского теракта на Каховской ГЭС ощущаются далеко за пределами Херсона. Вблизи Никополя на Днепропетровщине просело железнодорожное полотно, из-за чего пришлось внести изменения в курсировку пригородных поездов.