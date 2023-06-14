Мертвая рыба и затопленные кладбища: The Economist показал фото катастрофы после подрыва ГЭС

Последствия подрыва Каховской ГЭС просто ужасают. В населенных пунктах Херсонской области деревянные кресты и гранитные памятники покрыты грязью и сорняками. К тому же в некоторых местах воняет мертвой рыбой.

На сегодняшний день подтверждена гибель 23 человек и 29 считаются пропавшими без вести после подрыва ГЭС. Это также привело к одной из крупнейших экологических катастроф в Европе за десятилетие.

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Последствия крушения после подрыва Каховской ГЭС

Иностранное издание The Economist обнародовало кадры того, что сегодня происходит в Херсонской области. Так, на одних фото можно увидеть, что в селе Отрадокаменка затопило и кладбище.

До войны в селе проживало более 3 тысяч человек. Сейчас осталось всего 300, большинство из которых слишком стары и слабы, чтобы куда-то эвакуироваться. Люди получают свет от бензинового генератора, а питьевую воду – из местной скважины.

В издании отметили, что последствия обрушения дамбы будут ощущаться поколениями. Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Херсонщину ждет "экологическая бомба массового поражения".

Затопление территорий в нижнем течении Днепра ниже разрушенной Новокаховской дамбы и высыхание территорий над ней, а также загрязнение Черного моря поставит под угрозу исчезновение некоторых видов флоры и фауны.

Это международная экологическая катастрофа, и пока продолжаются боевые действия, мало что можно сделать для окружающей среды,

– считает преподаватель Херсонского государственного университета Иван Мойсиенко.

Ужасные последствия взрыва Каховской ГЭС / фото The Economist

После подрыва Каховской ГЭС многие пропали без вести

Напомним, что 13 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что без вести пропавшими считаются 43 человека, из них 7 – дети.

12 июня министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что данные о погибших поступают с временно оккупированного левобережья Херсонской области. Однако он не назвал точных цифр.

Кстати, официальный городской голова временно оккупированных Алешек Евгений Рыщук заявил, что уже известно о 9 подтвержденных погибших.