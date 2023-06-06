Затопленные зоопарк, дома и детские площадки: появились кадры последствий подрыва Каховской ГЭС

6 июня российские террористы цинично взорвали Каховскую ГЭС. В настоящее время большинство населенных пунктов затоплено.

Местные власти говорят, что лежащих и маломобильных людей вывозят в больницы. К чему привел подрыв Каховской ГЭС и что сейчас происходит на Херсонщине – читайте далее в материале 24 Канала.

Важно Восстановлению не подлежит: Каховская ГЭС полностью разрушена подрывом изнутри

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Появились кадры последствий подрыва ГЭС, сделанные украинским беспилотником.

Кадры из дрона: смотрите видео



Кадры последствий подрыва ГЭС / фото 24 Канала

Мэр Новой Каховки сообщил, что уже затопленный зоопарк, летний театр, вода подошла к памятнику Шевченко. Также затопленные кафе и детская площадка.



Новую Каховку уже затопило / фото из соцсетей



Затоплена Новая Каховка / фото из соцсетей

К тому же в сети показали, как сейчас выглядит правый берег Херсонщины возле села Отрадокаменка. Также распространяют видео реки Ингулец.

Что происходит на правом берегу Херсона / фото из соцсетей

Так выглядит сейчас предприятие "Нибулон" в поселке Казацкое Херсонской области.

На Острове продолжается эвакуация из трех пунктов сбора. Гидропарк и Нефтегавань уже затоплены. Сейчас лежачих и маломобильных людей вывозят в больницы.

Гидропарк и Нефтегавань уже затоплены / фото Романа Мрочко

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости