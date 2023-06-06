Затопленные зоопарк, дома и детские площадки: появились кадры последствий подрыва Каховской ГЭС

6 июня 2023, 10:35
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6 июня российские террористы цинично взорвали Каховскую ГЭС. В настоящее время большинство населенных пунктов затоплено.

Местные власти говорят, что лежащих и маломобильных людей вывозят в больницы. К чему привел подрыв Каховской ГЭС и что сейчас происходит на Херсонщине – читайте далее в материале 24 Канала.

Важно Восстановлению не подлежит: Каховская ГЭС полностью разрушена подрывом изнутри

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Появились кадры последствий подрыва ГЭС, сделанные украинским беспилотником.

Кадры из дрона: смотрите видео


Кадры последствий подрыва ГЭС / фото 24 Канала

Мэр Новой Каховки сообщил, что уже затопленный зоопарк, летний театр, вода подошла к памятнику Шевченко. Также затопленные кафе и детская площадка.


Новую Каховку уже затопило / фото из соцсетей


Затоплена Новая Каховка / фото из соцсетей

К тому же в сети показали, как сейчас выглядит правый берег Херсонщины возле села Отрадокаменка. Также распространяют видео реки Ингулец.

Что происходит на правом берегу Херсона / фото из соцсетей

Так выглядит сейчас предприятие "Нибулон" в поселке Казацкое Херсонской области.

На Острове продолжается эвакуация из трех пунктов сбора. Гидропарк и Нефтегавань уже затоплены. Сейчас лежачих и маломобильных людей вывозят в больницы.

Гидропарк и Нефтегавань уже затоплены / фото Романа Мрочко

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости

  • По состоянию на 10:00 из Херсона эвакуировано 742 человека. Вода продолжает прибывать. Ситуация усугубляется тем, что некоторые дороги размывает. Это делает невозможным проезд в отдельные населенные пункты. Эвакуационные группы ищут другие пути.
  • Ситуация с подрывом Каховской ГЭС никак не отразится на водоснабжении Киева, сообщили в Киевводоканале.
  • Отметим, что подрыв дамбы Каховской ГЭС россияне совершили изнутри. Однако не вся плотина разрушена, но есть существенные повреждения. В частности, объемы разрушения велики, поэтому подъем воды может быть высоким.
  • Сейчас есть угроза затопления до 80 населенных пунктов Херсонщины в результате подрыва Каховской ГЭС. Разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для Юга нашего государства.
  • Позже в Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановлению не подлежит.

Автор: Софія Ковнір