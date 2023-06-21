Каховского водохранилища уже фактически не существует: спутниковые снимки шокируют

В сети обнародовали новые спутниковые снимки после подрыва россиянами ГЭС. Каховского водохранилища фактически не существует.

Согласно кадрам со спутника, осталась только самая река Днепр, несколько притоков и небольших озер в этом районе. Об этом сообщает 24 Канал.

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Каховского водохранилища фактически не существует

Обнародованные кадры шокируют. Они подтверждают, что водохранилища больше нет.

Спутниковые снимки водохранилища: смотрите видео

Заметим, что на картах EO Browser появились текущие спутниковые изображения районов Запорожской АЭС. Видно, что Днепр вокруг станции высох. Однако резервуары для охлаждения реакторов до сих пор заполнены.

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Спутниковый снимок районов ЗАЭС / Скриншот

Пустыня вместо водохранилища

Взорвав Каховскую ГЭС, оккупанты искусственно создали на территории Украины пустыню. В сети показали видео, как выглядит Каховское водохранилище на правом берегу от оккупированного Энергодара.

На обнародованных кадрах видно, что воды в нем нет вообще. Автор видео предположил, что через несколько месяцев на месте Каховского водохранилища будет огромная пустыня.