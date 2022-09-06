Каховскую ГЭС снова подключили к энергосистеме, – "Укргидроэнерго"

Каховскую ГЭС подключили к энергосистеме после отключения станции 5 сентября в результате боевых действий. По состоянию на 6 сентября Каховская ГЭС снова продолжает работать в энергосистеме.

Если Каховская ГЭС остановится, то катастрофы не будет

О подключении Каховской ГЭС к энергосистеме сообщили в "Укргидроэнерго". Сообщается, что ГЭС продолжает работать в энергосистеме по коммерческо-диспетчерскому графику, выдавая от 40 до 110 МВт/ч мощности плавающим графиком на Новокаховскую подстанцию.

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Как отметили в "Укргидроэнерго", станция не участвует в балансировке системы.

На Каховской ГЭС работают четыре агрегата из шести. Один из агрегатов находится на реконструкции и еще один – на капитальном ремонте. На станции круглосуточно находится оперативный персонал Каховской ГЭС, который меняется каждые сутки,

– сообщили в "Укргидроэнерго".

Там рассказали, что в результате боевых действий вокруг Каховской ГЭС были неоднократные кратковременные отключения.

"Такое отключение было и 5 сентября. Оперативным персоналом Каховской ГЭС за короткий период того же дня было восстановлено подключение к сети", – говорится в сообщении.

. 5 сентября российские оккупанты отключили Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего были обесточены части Херсонской и Запорожской областей.

"Укргидроэнерго" информирует, что дважды в неделю на станцию допускаются ремонтные бригады, которые проводят осмотры и пытаются поддерживать работоспособное состояние оборудования.

В то же время оперативные ремонты не выполняются. На Каховскую ГЭС невозможно доставлять запчасти для проведения качественных ремонтов и подготовки к осенне-зимнему периоду.

В "Укргидроэнерго" подчеркнули, что Каховская ГЭС может работать достаточно долго, если не будет внешнего вмешательства в ее деятельность. В частности, обстрелов линий электропередач, подстанций, уничтожения оборудования.

Впрочем, если станция остановится, то катастрофы не будет. Вода будет идти через водосливную дамбу. Поэтому не будет ни прорыва дамбы, ни обмеления,

– объяснили в компании.

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