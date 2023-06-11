Подрыв Каховской ГЭС: количество пропавших без вести резко возросло, среди них есть дети

В МВД Украины заявили, что в настоящее время на территории Херсонской области фактически подтоплены 46 населенных пунктов. Из них 32 – на подконтрольной территории.

В МВД Украины заявили, что штаб по ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС работает. Людям оказывают необходимую помощь.

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Данные по Херсонской области

На территории Херсонской области подтопленными остаются 46 населённых пунктов:

32 (3821 дом) – на подконтрольной Украине территории;

14 – на временно оккупированной территории.

Эвакуировать удалось 2718 человек. Среди них – 190 детей. Пропавшими без вести считают 35 человек. Среди них – 7 детей.

Данные по Николаевской области

На территории Николаевской области зафиксирован 31 подтопленный населенный пункт. Эвакуировали около тысячи человек. Среди них – 167 детей. К сожалению, погиб один человек.

Информация по Днепропетровской области

В настоящее время на Днепропетровщине без водоснабжения осталось около 162 тысяч абонентов. Людям подвозят питьевую и техническую воду. Пока делают все возможное, чтобы вернуть людям стабильное водоснабжение.

Людей предупреждают об угрозе

В ОК "Юг" украинцев предупредили об угрозе Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, и это повлекло массовое отнесение течением мин, а также – другой взрывчатки. Людей и раньше предупреждали об угрозе: в Черном море были мины, которые бросили российские захватчики. В то же время угроза выросла в разы.