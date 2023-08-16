Последствия ощутимы до сих пор, – Военно-морские силы рассказали об атаке "Морского малыша"

Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами атаковали Крымский мост в июле 2023 года морскими надводными дронами, разработанными СБУ. В ВМС рассказали, что россияне ужесточили меры безопасности вокруг моста.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что, если Кремль держал от 1 до 3 единиц пограничных кораблей, то сейчас менее 10 – не бывает, пишет 24 Канал.

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Также враг оцепил Крымский мост с севера и юга пограничными кораблями, а также кораблями военно-морского флота.

Что говорят Военно-морские силы об атаке дронами на Крымский мост

По состоянию на утро 16 августа в районе моста находятся 8 кораблей, 6 катеров пограничной службы России. Таким образом, россияне пытаются противодействовать, применяют огневые заграждения и другие средства.

Но как мы видим, что-то пошло не так, как в таких ситуациях говорят. И, следовательно, последствия этого инцидента они (россияне – 24 Канал) имеют и сейчас – мост работает в реверсном режиме. Работает только одна половина автомагистрали, железная дорога еще работает,

– заявил Дмитрий Плетенчук.

Спикер Военно-морских сил ВСУ добавил, что инциденты на Крымском мосту происходят периодически. По его словам, пока эта пристройка будет существовать, они будут продолжаться.

Какие последствия взрывов на Крымском мосту для россиян

Дмитрий Плетенчук рассказал, что в результате взрывов на Крымском мосту россияне стали держаться подальше от своей основной морской базы. В частности, в Черном море Севастополь – основная морская база Черноморского флота и вторая база – это Новороссийск.

Сейчас они (россияне – 24 Канал) держатся как можно ближе к своим официально признанным берегам. То есть в северо-восточной части Черного моря,

– заявил спикер Военно-морских сил.

По его словам, атаки по мосту влияют, ведь россияне лишний раз не выходят в те участки моря, потому что могут получить какие-либо повреждения. И это заметно.

В СБУ рассказали о надводных дронах, которыми атаковали Крымский мост