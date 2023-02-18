Артиллерия решает все: военный ВСУ рассказал, как подразделения эффективно уничтожают оккупантов

Российскую тактику сравнивают с событиями в Первой мировой войне, потому что Кремль не жалеет людей. Однако Украина современным оружием способна отбивать атаки.

Об этом для 24 канала рассказал политолог, военный ВСУ Кирилл Сазонов. Он отметил, что Россия к людям относится без всякого сострадания.

К теме Более 600 бойцов научились на Bradley, потери вагнеровцев в войне: хронология 360 дня войны

"Возможно, вы заметили, что Кремль почти не забирает на войну людей из больших городов. Они считают, что не будет бунтов в городе, где живет 30 тысяч человек. А если что-то и будет, то можно прижать быстро. Кремль боится, что протесты в Санкт-Петербурге или Москве могут ударить по режиму. Думаю, что тактика будет продолжаться", – рассказал Сазонов.

Обратите внимание – Кирилл Сазонов о событиях на фронте: смотрите видео

Сколько оккупантов умирают от артиллерии

По словам военного, современное оружие способно превалировать над живой силой врага. Следовательно, сколько бы Кремль не мобилизовал людей, но один самолет или артиллерийская батарея может справиться с ними.

В действительности артиллерия решает все в этой войне. Примерный анализ показывает, что погибших от пуль меньше 10%. Другие умерли в результате артиллерийских обстрелов, РСЗО, авиации. То есть современное оружие является главным. Если Запад дает нам ее больше, то эффективнее можем перемалывать живую волну, – рассказал Сазонов.

Он отметил, что оккупанты уже под Бахмутом поняли, что нельзя захватить украинские позиции, если там стоит нормальная артиллерия.

Что происходит на фронте: последние новости