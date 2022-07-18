Оккупантам приготовиться: военный эксперт сказал, как батареи NASAMS помогут уничтожать врага

США в рамках пакета военной помощи передадут Украине две батареи к зенитно-ракетной системе NASAMS. Они имеют не только пусковые установки, но и машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов. Это поможет уничтожать вражеские цели и защищать города от воздушной опасности.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он объяснил, что NASAMS – это мощные установки.

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По его словам, одна такая батарея должна включать в себя командный центр, MLRS, а не только установку.

В этих NASAMS, которые сейчас нам планируют поставить, 9 пусковых установок, а остальные – радиолокационные станции, командные пункты, машины для зарядки и т.д. Соответственно имеется 9 пусковых установок в каждой батарее,

– объяснил Мусиенко.

Эксперт рассказал, что эти батареи NASAMS интересны тем, что они позволяют устанавливать пусковые радары и командные центры в разных точках. "То есть они расположены не вместе, и уничтожить их все сразу одним ударом невозможно", – отметил он.

Кроме того, как говорит Мусиенко, это один из самых лучших в мире комплексов средней дальности.

По его мнению, он получил такое признание, потому что именно эти комплексы принимают на усиление, чтобы прикрывать небо над Белым домом во время инаугурации президентов США.

Переоснащать системы ПВО нужно комплексно. Если батареи NASAMS работают совместно с американскими радарами, которые подходят к комплексам Patriot, то нужно выбирать то, что может интегрироваться между собой, чтобы защитить украинское небо,

– заявил он.

Может ли Украина получить Patriot? На это Мусиенко ответил, что возможно. Эксперт считает, что системы ПВО дальнего радиуса действия и системы ППС могут стать одними из первых пунктов по ленд-лизу.

"Даже системы NASAMS или HIMARS еще несколько месяцев назад мы считали нонсенсом. Но над этим нужно работать, чтобы этого добиться. Этот вопрос нужно поднимать в ленд-лизе", – заметил он.

Что известно о батареях в NASAMS