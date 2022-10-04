Как бороться с фейками и пропагандой в российской Википедии: объяснение редактора

Украинская Википедия – это место, которое наиболее очищено от любых фейков. Это своеобразный забор, на котором любой может написать что угодно, но на этот забор одновременно смотрят миллионы глаз.

Об этом 24 каналу рассказал редактор Википедии, исполнительный директор ОО "Викимедиа Украина" Юрий Пероганыч. Он также отметил, что, как только там появляется сомнительная информация, ее сразу проверяют и вносят изменения. Ведь ответственным за ошибку в Википедии является тот, кто увидел ее и не исправил.

Читайте также Военкоры на жестком кипише: как "всех победим" в России меняется на "нужен мира"

"Конечно, при этом очень желательно указывать источник информации, на который вы опираетесь. Потому что очень важно проверить информацию, которую вы отметили, как правдивую", – говорит он.

Как вы знаете, российское государство пытается строго контролировать распространяющуюся в Википедии информацию, требует изменять форматы и контексты. Однако российское сообщество редакторов все же меньше смотрит телевидение и опирается на более авторитетные источники информации,

– добавляет Пероганыч.

По его словам, несмотря на предписания и строгие указания властей – в российском сегменте Википедии все же больше правды, чем в их медиапространстве.

Подробная аналитика по поводу правдивости статей в Википедии: смотрите видео

"Российские власти боятся закрывать российскую Википедию, ведь таким образом вырастет популярность украинской, а такие прецеденты уже были", – отметил специалист.

Как бороться с нашествием ложной информации из России

Конечно, не все сдерживает только человеческий фактор. Есть и программные алгоритмы, не пропускающие брань.

"Но основным сопротивлением занимается сообщество Википедии и в первые дни полномасштабного вторжения, был создан портал "Сопротивление" и именно там происходит координация по противодействию фейкам со стороны России", – резюмирует редактор.