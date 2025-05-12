Путина загнали в угол: что может сделать Кремль в ответ на ультиматум о 30-дневном перемирии

У России осталось менее 10 часов, чтобы согласиться на полное безусловное прекращение огня сроком на 30 дней. Если этого не произойдет – вступят в силу новые санкции.

Военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь в эфире 24 Канала отметил, что Владимир Путин не согласится на предложения западных партнеров. Его главная цель – продолжение войны.

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Примет ли Россия предложение Запада

Несмотря на активность администрации Дональда Трампа, которая уже более 100 дней после прихода к власти пытается создать условия для прекращения войны или хотя бы ее замораживания, Путин продолжает войну.

В то же время в Кремле есть группа влияния – в частности, связанная с Кириллом Дмитриевым – которая стремится наладить конструктивные бизнес-контакты с администрацией Трампа.



Им выгодно держать США как можно ближе к процессу. Хотя основной сценарий для России – это продолжение боевых действий, запуск летней кампании, а уже после ее результатов – принятие дальнейших решений. Для Путина сейчас нет смысла останавливать огонь или прекращать войну. Единственное, чего он стремится – это, ведя боевые действия, параллельно запускать так называемые мирные переговоры,

– сказал Михаил Самусь.



Он добавил, что это старая российская тактика: война продолжается, а переговоры – безрезультатные, потому что Москва постоянно выдвигает неприемлемые ультимативные требования. Украина отказывается – и все начинается сначала: новый цикл "уговоров" Путина со стороны Трампа. Впрочем, в дипломатическом плане президенту Владимиру Зеленскому удалось загнать Путина в угол.

Ситуация выглядит так: Путин не прекратит огонь, но если не приедет 15 мая в Стамбул и не продемонстрирует хотя бы намерения начать настоящие переговоры – это станет критическим моментом. Встреча Зеленского и Путина в Стамбуле, договоренность о прекращении огня, а впоследствии – начало переговоров или консультаций – это был бы сценарий, который отвечал бы интересам администрации Трампа, Украины и Европы,

– добавил Самусь.

Он отметил, что Трамп больше не сможет утверждать, что "и Россия, и Украина не хотят мира", или что "обе стороны должны прилагать больше усилий". Трамп относился к Украине и России как к равнозначным объектам влияния, но ситуация меняется.

Важно! 15 мая в Стамбуле состоится неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Там будет присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, который может присоединиться к украинско-российским переговорам.

Самусь отметил, что ключевой вопрос – как будет действовать Россия. Если она проигнорирует эту площадку, которая могла бы стать началом реального процесса прекращения огня, тогда Трампу придется действовать согласованно с Украиной и Европой. Речь идет о введении новых жестких санкций против России.

Трампу больше не удастся избежать прямого ответа: кто является агрессором, кто ответственен за войну, кто нарушает международное право. Больше не будет возможности не называть Путина виновником или военным преступником. Не удастся в дальнейшем "балансировать" между переговорами и бизнес-проектами с Кремлем.

Это может стать завершением двойной игры, которую Трамп вел до сих пор.