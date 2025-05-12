Військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь в ефірі 24 Каналу зазначив, що Владімір Путін не погодиться на пропозиції західних партнерів. Його головна мета – продовження війни.

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Чи пристане Росія на пропозицію Заходу

Попри активність адміністрації Дональда Трампа, яка вже понад 100 днів після приходу до влади намагається створити умови для припинення війни або принаймні її замороження, Путін продовжує війну.

Водночас у Кремлі є група впливу – зокрема, пов'язана з Кирилом Дмитрієвим – яка прагне налагодити конструктивні бізнесові контакти з адміністрацією Трампа.



Їм вигідно тримати США якнайближче до процесу. Хоча основний сценарій для Росії – це продовження бойових дій, запуск літньої кампанії, а вже після її результатів – ухвалення подальших рішень. Для Путіна зараз немає сенсу зупиняти вогонь чи припиняти війну. Єдине, чого він прагне – це, ведучи бойові дії, паралельно запускати так звані мирні переговори,

– сказав Михайло Самусь.



Він додав, що це стара російська тактика: війна триває, а переговори – безрезультатні, бо Москва постійно висуває неприйнятні ультимативні вимоги. Україна відмовляється – і все починається спочатку: новий цикл "умовлянь" Путіна з боку Трампа. Утім, у дипломатичному плані президенту Володимиру Зеленському вдалося загнати Путіна в кут.

Ситуація виглядає так: Путін не припинить вогонь, але якщо не приїде 15 травня в Стамбул й не продемонструє хоча б наміру почати справжні переговори – це стане критичним моментом. Зустріч Зеленського й Путіна в Стамбулі, домовленість про припинення вогню, а згодом – початок переговорів або консультацій – це був би сценарій, який відповідав би інтересам адміністрації Трампа, України та Європи,

– додав Самусь.

Він зауважив, що Трамп більше не зможе стверджувати, що "і Росія, і Україна не хочуть миру", або що "обидві сторони мають докладати більше зусиль". Трамп ставився до України та Росії як до рівнозначних об'єктів впливу, але ситуація змінюється.

Важливо! 15 травня в Стамбулі відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Там буде присутній держсекретар США Марко Рубіо, який може долучитися до українсько-російських переговорів.

Самусь наголосив, що ключове питання – як діятиме Росія. Якщо вона проігнорує цей майданчик, який міг би стати початком реального процесу припинення вогню, тоді Трампу доведеться діяти узгоджено з Україною та Європою. Йдеться про запровадження нових жорстких санкцій проти Росії.

Трампу більше не вдасться уникнути прямої відповіді: хто є агресором, хто відповідальний за війну, хто порушує міжнародне право. Більше не буде можливості не називати Путіна винуватцем чи воєнним злочинцем. Не вдасться надалі "балансувати" між переговорами й бізнес-проєктами з Кремлем.

Це може стати завершенням подвійної гри, яку Трамп вів досі.