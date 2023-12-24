В Верховной Раде рассказали, пойдут ли зимой на каникулы

Мария Мезенцева рассказала, как долго в этом году будут отдыхать народные избранники. По словам депутатки, работа в Верховной Раде не заканчивается.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам интеграции с Евросоюзом рассказала в эфире телемарафона, что народные избранники в этом году не уйдут на каникулы, пишет 24 Канал.

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Как будет работать Верховная Рада во время праздников

Украинский парламент не завершает свою работу, мы не идем на каникулы,

– рассказала Мария Мезенцева.

По ее словам, народные депутаты уже в начале января снова будут работать: "Верховная Рада продолжит свою работу уже в начале января. Хотя мы ее не заканчиваем".

Нардеп также отметила, что Рада на днях проголосовала за ряд важных законопроектов. В частности, речь идет об отмене пошлины и НДС на радиолокационные нужды для ВСУ, законе о внутренне перемещенных лицах и другие.

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Сколько нардепов работает в Верховной Раде