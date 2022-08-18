Распространение радиации в случае катастрофы на ЗАЭС: ученые смоделировали карту

Пока россия терроризирует мир обстрелами ЗАЭС, ученые Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины предупреждают о возможной угрозе. Чтобы визуализировать, как в случае аварии на ЗАЭС будут перемещаться радиоактивные примеси, ученые смоделировали интерактивную карту.

Изображенный сценарий возможен при метеорологических условиях по состоянию на 15 – 18 августа 2022 года . Именно в этот период, на фоне приезда в Украину генсека ООН и президента Турции, Россия угрожала провокациями на Запорожской АЭС.

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Что учитывали при моделировании рассеяния радиоактивных веществ

Исследователи объясняют, что:

результаты моделирования рассеяния радиоактивных аэрозолей Cs-137 получены с использованием прогностической метеорологической модели WRF ARW v4.3 и моделирующего комплекса атмосферной дисперсии CALMET-CALPUFF v6.

WRF прогноз метеорологических условий рассчитан на основе глобальных прогностических данных GFS с пространственным разрешением 0,5о и временной дискретностью 3 часа.

Радиоактивные выбросы заданы в виде двух точечных источников на высотах 200 и 500 метров над земной поверхностью с суммарной стационарной мощностью 1 беккерель в секунду.

Для радиоактивных аэрозолей были использованы характеристики их распределения по размерам: средний диаметр –1 микрометр, среднее отклонение – 2 микрометра.

Ученые отмечают: поскольку определить точные характеристики источника выбросов при гипотетической аварии на Запорожской атомной электростанции невозможно, результаты моделирования следует интерпретировать только относительно.

Какие территории пострадают больше всего

Если основываться на гидрометрической ситуации 15 – 18 августа 2022 года, наивысшие значения концентраций радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться в пределах Украины, особенно в ближней зоне от источника выброса. Речь идет о территории радиусом от 50 – 100 километров . Причем практически во всех направлениях в отношении ЗАЭС.

Значительные концентрации радионуклидов могут достичь города Киева. Частично радиоактивные примеси могут также быть вынесены на территории соседних государств:

восточная часть Беларуси,

Польша,

страны Балтии.

В конце смоделированного периода радионуклиды перемещаются к востоку. То есть, в этот период радиоактивные вещества попадут во временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей.

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В НАТО и МАГАТЭ отреагировали на действия россиян

Во время встречи с президентом Сербии Александером Вучичем генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что захват россиянами Запорожской АЭС и устраиваемые ими провокации создают риск ядерной аварии.

В то же время, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил демилитаризировать периметр вокруг ЗАЭС и допустить туда инспекторов МАГАТЭ. Инициативу поддержали США.

Уже 18 августа генеральный директор МАГАТЭ подтвердил готовность возглавить миссию на Запорожскую атомную электростанцию.

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