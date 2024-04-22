Вернется ли Украина после победы в ситуацию до 24 февраля 2022 года: мнение Литвиненко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал, что думает о победе Украины в войне против России. Также журналисты спросили, хватит ли нашему государству ресурсов, чтобы преодолеть врага.

Александр Литвиненко долго возглавлял Службу внешней разведки Украины. В марте он сменил Алексея Данилова на посту секретаря СНБО. Эксперты считают, что он на своем месте, ведь когда-то был заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

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Секретарь СНБО о победе над Россией: Украина будет другой

Возвращение в ситуацию до 24 февраля 2022 года невозможно. У нас появляется другая страна, с совсем другим опытом, с совсем другой экономикой, с другим обществом. Страшная травма и катастрофа, которую нанесли нам россияне, закаляют новую Украину. Так жить, как мы жили раньше, мы никогда не будем,

– сказал он.

По мнению Литвиненко, ресурсов нам должно хватить. А Силы обороны борются не только за Крым или Донбасс – они борются за свободу для всей страны.

"Важно осознать, что наши войска сегодня борются не только за Крым или Донбасс. Они прежде всего воюют за Киев, Днепр, Запорожье, Винницу, Львов. За то, чтобы наши города не превратились в Бахмут, Авдеевку или Работино, которые стерты с лица земли", – говорит секретарь Совета безопасности и обороны.

К чему стремятся россияне

Литвиненко убежден, что враг стремится даже не возродить СССР, как бы много об этом ни говорили пропагандисты.

Россияне планируют не "СССР 2.0", а Бучу в масштабах всей Украины. И их приход – это гибель сотен тысяч и страдания миллионов. Речь идет о физическом выживании. Я убежден, что Украина не может не победить, потому что мы не имеем другого шанса, кроме того, чтобы обеспечить наше выживание как свободного, независимого государства с возможностями развития,

– сказал он.

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