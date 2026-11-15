Как будут отключать свет 16 ноября

В понедельник, 16 ноября, в части областей Украины будут введены ограничения в энергоснабжении. Графики отключения света будут действовать круглосуточно.

"Укрэнерго" обнародовало графики отключения света на 16 ноября.

Когда света не будет 16 ноября?

В понедельник в части областей будут круглосуточно действовать плановые отключения электроэнергии:

для промышленности – графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей)

В компании напомнили, что причина применения графиков – последствия вражеских атак на энергосистему. Там добавили, что энергетики продолжают беспрерывно работать над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы вернуть свет в дома украинцев.

Стоит ли ожидать полного блекаута в Украине?

Украина начала отопительный сезон в самом сложном состоянии с начала полномасштабной войны. Из-за российских ударов отдельные регионы могут надолго остаться без электричества и воды.

По словам члена наблюдательного совета Vbuild Ukraine Виктории Войцицкой, самая большая проблема – потеря собственной генерации крупными городами.

В частности, три основных ТЭЦ Киева сейчас не могут работать на полную мощность, хотя раньше обеспечивали 1,3 ГВт из необходимых городу 1,8 ГВт. Из-за этого столица стала зависимее атомной генерации, а поставки электричества усложняют российские удары по подстанциям.

Войцицкая также указала на недостатки подготовки к зиме: незавершенную защиту подстанций, задержки с развитием децентрализованного поколения и отсутствие четкого распределения ответственности между властями.

В то же время эксперт не прогнозирует полного блекаута, как в ноябре 2022 года. Однако предупреждает о возможных длительных перебоях с электричеством и водой в отдельных регионах.

Одной из проблем остается нехватка специалистов по ремонту поврежденных энергообъектов.