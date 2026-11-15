Як вимикатимуть світло 16 листопада

"Укренерго" оприлюднило графіки вимкнення світла на 16 листопада.

Adv

популярні відео

Коли вимикатимуть світло 16 листопада?

У понеділок у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

У компанії нагадали, що причина застосування графіків – наслідки ворожих атак на енергосистему.

Там додали, що енергетики продовжують безперевно працювати над відновленням пошкодженого обладнання, аби повернути світло в оселі українців.

Чи варто очікувати на повний блекаут в Україні?

Україна розпочала опалювальний сезон у найскладнішому стані від початку повномасштабної війни. Через російські удари окремі регіони можуть надовго залишитися без електрики та води. За словами членкині наглядової ради Vbuild Ukraine Вікторії Войціцької, найбільша проблема – втрата власної генерації великими містами.

Реклама

Зокрема, три основні ТЕЦ Києва нині не можуть працювати на повну потужність, хоча раніше забезпечували 1,3 ГВт із необхідних місту 1,8 ГВт. Через це столиця стала залежнішою від атомної генерації, а постачання електрики ускладнюють російські удари по підстанціях.

Войціцька також вказала на недоліки підготовки до зими: незавершений захист підстанцій, затримки з розвитком децентралізованої генерації та відсутність чіткого розподілу відповідальності між владою.

Водночас експертка не прогнозує повного блекауту, як у листопаді 2022 року. Однак попереджає про можливі тривалі перебої з електрикою та водою в окремих регіонах.

Однією з проблем залишається нестача фахівців для ремонту пошкоджених енергооб'єктів.