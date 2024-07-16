Как будут отключать свет 17 июля

Завтра, 17 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение суток.

Об этом сообщили в Укрэнерго. Там уточнили, сколько очередей будут применять.

Смотрите также Справимся до зимы или нет: преодолеет ли Украина отключение света

Отключение света на 17 июля