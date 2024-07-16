Как будут отключать свет 17 июля
16 июля 2024, 18:12Читати новину українською
Источник:Укрэнерго
Завтра, 17 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение суток.
Об этом сообщили в Укрэнерго. Там уточнили, сколько очередей будут применять.
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Отключение света на 17 июля
- С 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений
- С 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди
- С 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут задействованы четыре очереди отключений одновременно.