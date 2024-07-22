Как будут отключать свет 23 июля: в Укрэнерго сообщили графики
Источник:Укрэнерго
Во вторник, 23 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. Однако количество очередей отключений будет отличаться в разные часы.
Основной причиной отключений являются последствия массированных российских атак на энергосеть. В то же время ситуация начинает постепенно улучшаться, поскольку аномальная жара в Украине спадает, а энергоблоки выводят из ремонта.
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Графики отключений света 23 июля
По сообщению Укрэнерго, 23 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.
С 14:00 до 24:00 облэнерго будут применять три очереди отключений,
– предупредили энергетики.
В другие часы будут действовать две очереди отключений.Обратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией мы оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнать все первыми.
В ДТЭК также сообщили, что в Киеве, Киевской области, Одесской, на Донетчине и Днепропетровщине с 14:00 до 24:00 высока вероятность применения светло-серых зон отключений.
К слову, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в настоящее время в Украине разрушены 70% энергетической системы. Он обратится к государствам – членам ЕС с призывом помочь отремонтировать электросети в стране.