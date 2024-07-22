Основною причиною відключень є наслідки масованих російських атак на енергомережу. Водночас ситуація починає поступово покращуватись, оскільки аномальна спека в Україні спадає, а енергоблоки виводять з ремонту.

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Графіки відключень світла 23 липня

За повідомленням Укренерго, 23 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.

З 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень,

– попередили енергетики.

Водночас в інші години доби діятимуть дві черги відключень.

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В ДТЕК також повідомили, що в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині з 14:00 до 24:00 висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

До слова, Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що наразі в Україні зруйновано 70% енергетичної системи. Він звернеться до держав-членів ЄС із закликом допомогти відремонтувати електромережі в країні.