Как будут отключать свет 6 декабря

В Украине продолжают применять стабилизационные отключения из-за нестабильного положения энергосистемы нашего государства. Ограничения электроэнергии будут действовать и в течение 6 декабря.

Энергетики уже обнародовали графики отключения света на пятницу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго в телеграме.

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Какими будут отключения 6 декабря по Украине

По данным Укрэнерго, в течение суток время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:

06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;

07:00 – 20:00 – две очереди отключений;

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

В то же время для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности продлится с 05:00 до 23:00. Причиной временного введения ограничений энергетики называют повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование... Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.