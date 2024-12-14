Как будут отключать свет 15 декабря: когда будут действовать графики, сколько очередей

В воскресенье, 15 декабря, в Украине будут действовать графики отключения света. Все из-за повреждений энергообъектов в результате ракетно-дроновых атак России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Отключение света 15 декабря

15 декабря время применения и объем ограничений будут такими для бытовых потребителей:

08:00 – 14:00 – одна очередь отключений,

14:00 – 17:00 – две очереди отключений,

17:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 08:00 до 22:00.



Причина введения ограничений – повреждения энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре – декабре, подчеркнули в Укрэнерго.

Также отметили, ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное агрессором оборудование.

Обратите внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе смотрите на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.



Когда свет появляется по графику, не включайте одновременно несколько мощных приборов, призывают энергетики.

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