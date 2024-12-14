Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Відключення світла 15 грудня

15 грудня час застосування й обсяг обмежень будуть такими для побутових споживачів:

08:00 – 14:00 – одна черга відключень,

14:00 – 17:00 – дві черги відключень,

17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 08:00 до 22:00.



Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді – грудні,

наголосили в Укренерго.

Також зазначили, ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене агресором обладнання.

Зверніть увагу! Час застосування й обсяг обмежень упродовж доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дивіться на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.



Коли світло з'являється за графіком, не вмикайте одночасно кілька потужних приладів, закликають енергетики.

