Международные партнеры обещают миллионы украинским городам, но они "в пути", – Садовый

На пятом месяце полномасштабной войны бюджеты украинских городов ограничены. Однако следует спешить к зиме помочь восстановить дома людей.

Об этом для 24 канала сказал мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что Львов уже начал помогать Гостомелю.

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"Города прежде всего закрывают свои потребности. Я имел разговор с мэрами Ирпеня, Бучи. В Гостомеле есть руководитель военной администрации, потому что мэра Гостомеля убили в начале полномасштабной войны. Сейчас приезжают многие международные делегации и обещают помощь. Я спрашиваю: "Где же те миллионы ?". Говорят, что деньги в пути", – сказал мэр.

Нельзя медлить

По словам Садового, проблема в том, что у международных доноров есть страх, неуверенность. Международные организации и фонды обещают помочь, но тогда, когда уже закончится война.

Я это почувствовал во время форума в Лугано (Швейцария – 24 канал). Там очень много доноров говорили, что, конечно, они хотят помогать, но позже. Я говорю: "Друзья, мы во время войны начали возводить дома для беременных и построили их. Уже женщины там живут, потому что у них нет времени ждать, когда закончится война. Им надо уже рожать,

– сказал мэр.

Он подчеркнул, что так же Украине нет времени. По словам Садового, с деньгами очень большая проблема – их, как правило, нет. Государство, прежде всего, должно обеспечивать Вооруженные Силы и систему работы для выживания.

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Из местных бюджетов

Садовый рассказал, что Львов обретает нетрадиционные формы, как помогать другим городам. К примеру, немецкие водоканалы передают технику для города, а он сразу направляет ее другим. Следовательно, помощь получил водоканал Ирпень.

"Если говорить о восстановлении Гостомеля, то мы делаем собственными силами, привлекаем своих работников. Единственное, что надо оплатить – это строительные материалы. Будем обращаться к строителям. Что-то, возможно, будет из средств местных бюджетов. Знаете, зима на носу и люди могут остаться без крыши над головой, надо просто брать и делать. Закончится война, победим и будем разбираться", – добавил мэр.

Что уже делает Львов

Работники львовского "Водоканала" уже работают в Гостомеле Киевской области. Они будут в течение двух недель создавать коммуникации и благоустройство для модульного городка. Кроме того, обустроят военный медицинский пункт.

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