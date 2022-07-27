Про це для 24 каналу сказав мер Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що Львів вже почав допомагати Гостомелю.

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"Міста насамперед закривають свої потреби. Я мав розмову з мерами Ірпеня, Бучі. В Гостомелі є керівник військової адміністрації, тому що мера Гостомеля вбили на початку повномасштабної війни. Зараз приїжджають багато міжнародних делегацій та обіцяють допомогу. Я запитую: "Де ж ті мільйони ?". Говорять, що гроші в дорозі", – сказав мер.

Не можна зволікати

За словами Садового, проблема в тому, що у міжнародних донорів є страх, невпевненість. Міжнародні організації та фонди обіцяють допомогти, але тоді коли вже закінчиться війна.

Я це відчув під час форуму в Лугано (Швейцарія – 24 канал). Там дуже багато донорів казали, що звісно вони хочуть допомагати, але пізніше. Я кажу: "Друзі, ми під час війни почали зводити будинки для вагітних і збудували їх. Вже жінки там живуть, тому що вони не мають часу чекати, коли закінчиться війна. Їм треба вже народжувати,

– сказав мер.

Він наголосив, що так само Україна немає часу. За словами Садового, з грошима дуже велика проблема – їх, як правило, немає. Держава насамперед має забезпечувати Збройні Сили та систему роботи для виживання.

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З місцевих бюджетів

Садовий розповів, що Львів знаходить нетрадиційні форми, як допомагати іншим містам. Наприклад, німецькі водоканали передають техніку для міста, а воно одразу направляє її іншим. Відтак, допомогу отримав водоканал Ірпінь.

"Якщо говорити про відновлення Гостомеля, то ми робимо власними силами, залучаємо своїх працівників. Єдине, що треба оплатити – це будівельні матеріали. Звертатимемось до будівельників. Щось, можливо, буде з коштів місцевих бюджетів. Знаєте, зима на носі й люди можуть залишитися без даху над головою, то треба просто брати й робити. Закінчиться війна, переможемо і розбиратимемось", – додав мер.

Що вже робить Львів

Працівники львівського "Водоканалу" вже працюють у Гостомелі, що на Київщині. Вони впродовж двох тижнів створюватимуть комунікації та доброустрій для модульного містечка. Крім цього, облаштують військовий медичний пункт.

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