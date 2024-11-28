Как будут выключать свет 29 ноября: в Укрэнерго предупредили потребителей

В пятницу, 29 ноября, в Украине снова будут выключать свет. Графики отключений будут действовать в течение всех суток.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Причиной временного усиления ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Читайте также Новая атака на энергетику: будут ли массово выключать свет по Украине

Графики отключений 29 ноября

В Укрэнерго опубликовали графики отключения света для бытовых потребителей. 29 ноября они будут такими:

00:00 – 06:00 – одна очередь отключений

06:00 – 14:00 – две очереди отключений

14:00 – 18:00 – три очереди отключений

18:00 – 22:00 – две очереди отключений

22:00 – 24:00 – одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток.

В Укрэнерго подчеркнули, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.

Важно! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в каждом регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.