Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. Зазначається, що причиною тимчасового посилення обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

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Графіки відключень 29 листопада

В Укренерго опублікували графіки відключень світла для побутових споживачів. 29 листопада вони будуть такими:

00:00 – 06:00 – одна черга відключень

06:00 – 14:00 – дві черги відключень

14:00 – 18:00 – три черги відключень

18:00 – 22:00 – дві черги відключень

22:00 – 24:00 – одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть протягом усієї доби.

В Укренерго наголосили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

Важливо! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у кожному регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.