У Зеленского ответили, как действительно можно быстро завершить войну

Россия продолжает затягивать переговоры по урегулированию войны. Впрочем Соединенные Штаты Америки имеют в руках сразу два инструмента, которые заставят Кремль пойти на заключение мирного соглашения.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, объяснив, что администрация Дональда Трампа только хочет достичь быстрых результатов, однако не делает реально нужных шагов для этого.

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Как можно достичь быстрых результатов в переговорах

Дональд Трамп заявил, что из-за бездействия Джо Байдена, Владимира Зеленского и амбиций Владимира Путина, теперь есть страна, которая "потеряла 25% территории и имеет миллионы погибших", намекая на Украину. Однако интересно, что на самом деле Россия оккупировала около 18,5% украинских земель.

Кроме того, посланник Трампа Стив Уиткофф, который недавно побывал в России, отметил, что мирное соглашение по Украине будет включать урегулирование вопроса "пяти областей". Однако это еще не является поводом для паники.

Конечно, за нас ничего не решат. Это вопрос переговоров. Нет варианта, при котором ты что-то отдаешь России – и на этом все останавливается. Россия ставила другие цели в войне, которых не достигла и не достигнет, а потому ей всегда будет недостаточно уступок,

– отметил Михаил Подоляк.

Если позволить России оставить оккупированные территории за собой, она продолжит ставить нереалистичные требования по численности армии, НАТО, власти, новых "референдумов" в других областях, которые будет считать "своими" по языковому признаку и тому подобное.

""Хотелки" Путина никогда не закончатся, поэтому и уступки не имеют смысла. Но, опять же, не надо, что думать, что уже определены позиции по финалу войны. Трампу, конечно, хочется получить быстрые результаты, но их можно достичь только в двух случаях", – подчеркнул советник председателя ОП.

По словам Подоляка, говорится о:

серьезный уровень экономического давления на Россию, чтобы у нее не было финансов для продолжения войны;

серьезный уровень вооруженной поддержки Украины в любом формате.

Только эти два инструмента действительно могут заработать. Все остальное – не о конце войны и не о доминантной роли Соединенных Штатов на международной арене. Добавим, что на днях Дональд Трамп отметил, что уже скоро ожидает "очень хорошие предложения" по урегулирования войны. По его словам, США решат "проблему" Украины и России.