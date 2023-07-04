Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, существует даже вероятность, что Пригожин решится на новый поход на Москву.

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"Ситуация совершенно парадоксальная. С одной стороны, сам Владимир Путин обвинил Евгения Пригожина в мятеже. С другой стороны, Пригожин прекрасно чувствует себя", – отметил Эйдман.

По слухам, Пригожин находится в Москве и ему даже вернули конфискованные средства. Это может свидетельствовать о том, что российский диктатор слаб настолько, что уже не может расправиться с мятежником и продолжает платить ему дань.

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"Я думаю, теперь идет мощная торговля между Пригожиным и Кремлем. Скорее всего, власть ему уступит. С чем это связано – есть разные версии", – отметил политолог.

Пригожин имеет "иммунитет" по нескольким причинам.

Его хотят использовать в войне против Украины.

Он обладает мощным компроматом на всю российскую верхушку.

Многие российские чиновники имеют интересы в его бизнесе.

Кроме того, у Пригожина до сих пор есть наемная армия, которую он угрожает применить.

"И здесь могут быть разные варианты – от похода на Киев до похода на Минск и Москву. От него можно всего ожидать", – подчеркнул Эйдман.

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