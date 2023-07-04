Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, існує навіть імовірність, що Пригожин наважиться на новий похід на Москву.

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"Ситуація цілковито парадоксальна. З одного боку, сам Владімір Путін звинуватив Євгенія Пригожина в заколоті. З іншого боку, Пригожин прекрасно почувається", – зазначив Ейдман.

За чутками, Пригожин перебуває в Москві, і йому навіть повернули конфісковані кошти. Це може свідчити про те, що російський диктатор слабкий настільки, що вже не може розправитись із заколотником і продовжує платити йому данину.

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"Я думаю, тепер триває потужна торгівля між Пригожиним і Кремлем. Найімовірніше, влада йому поступиться. З чим це пов'язано – є різні версії", – зауважив політолог.

Пригожин має "імунітет" з кількох причин.

Його ще хочуть використати у війні проти України.

Він має потужний компромат на всю російську верхівку.

Багато російських високопосадовців мають інтереси в його бізнесі.

Крім того, Пригожин досі має найману армію, яку погрожує застосувати.

"І тут можуть бути різні варіанти – від походу на Київ до походу на Мінськ і Москву. Від нього можна всього очікувати", – наголосив Ейдман.

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