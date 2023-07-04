Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, існує навіть імовірність, що Пригожин наважиться на новий похід на Москву.
До вашої уваги Якби Пригожин дійшов до Москви, він би показав, що в Росії немає влади, – Буданов
"Ситуація цілковито парадоксальна. З одного боку, сам Владімір Путін звинуватив Євгенія Пригожина в заколоті. З іншого боку, Пригожин прекрасно почувається", – зазначив Ейдман.
За чутками, Пригожин перебуває в Москві, і йому навіть повернули конфісковані кошти. Це може свідчити про те, що російський диктатор слабкий настільки, що вже не може розправитись із заколотником і продовжує платити йому данину.
Чому Пригожина не чіпають
"Я думаю, тепер триває потужна торгівля між Пригожиним і Кремлем. Найімовірніше, влада йому поступиться. З чим це пов'язано – є різні версії", – зауважив політолог.
Пригожин має "імунітет" з кількох причин.
- Його ще хочуть використати у війні проти України.
- Він має потужний компромат на всю російську верхівку.
- Багато російських високопосадовців мають інтереси в його бізнесі.
Крім того, Пригожин досі має найману армію, яку погрожує застосувати.
"І тут можуть бути різні варіанти – від походу на Київ до походу на Мінськ і Москву. Від нього можна всього очікувати", – наголосив Ейдман.
Що відомо про Пригожина: останні новини
- 27 червня в Росії припинили кримінальну справу проти заколоту Євгенія Пригожина. За словами прессекретаря російського президента Дмітрія Пєскова, між очільником вагнерівців і владою було "досягнуто домовленості".
- До того ж ватажку ПВК "Вагнера" повернули коробки з готівкою, які вилучили під час обшуку в Петербурзі під час кримінальної справи про заколот. Гроші привіз Пригожину його водій за довіреністю.
- Як відомо, під час "перевороту" 24 червня вагнерівці встановили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви. Ба більше, вони пошкодили дороги, 19 будинків і мінуснули кілька російських літаків, серед яких військовий Іл-22М.