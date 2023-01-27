Депутаты ОПЗЖ, яхта Жеваго, недвижимость Богуслаева: как Дубай стал раем для украинцев

Нардепов от запрещенной ОПЗЖ был замечен в ОАЭ. Кое-кто даже успел перебраться в Дубай. В частности, речь идет о Наталии Королевской, Вадиме Столаре и Суто Мамояне.

По информации УП, в Дубай уже перебрались депутаты от ОПЗЖ Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, Вадим Столар, часто прилетает в гости депутат Суто Мамоян.

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Как политики ОПЗЖ перебрались в Дубай

Журналист УП встретил Мамояна в крупнейшем в мире торговом центре Dubai Mall 7 января. По данным источников УП в бизнес-кругах, Мамоян якобы пытается решить проблемы крупной букмекерской компании, где он хочет получить посредничество между властью и собственниками. Источники утверждают, что в Дубай Мамоян летает для встреч с владельцами.



Мамоян и внучка спикера времен Януковича Владимира Рыбака Екатерина

Перед новым годом Столара был замечен в Дубай в российском ресторане Suvoroff. По данным источников УП в дипломатических кругах, украинский нардеп даже оформил водительское удостоверение в ОАЭ. На это имеют право только резиденты ОАЭ, а значит, он собирается жить в Персидском заливе.

Столар вернулся в Украину и уже не смог пересечь границу. По информации источников УП в бизнес-кругах, депутат ведет переговоры с представителями власти, чтобы получить разрешение на выезд из страны.

Королевская проживает в ОАЭ

Также в расследовании говорится, что Королевская с семьей проживает в Дубае в Address Beach Resort.

17 октября Королевскую вместе с мужем Юрием Солодом заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Источники УП среди застройщиков информируют, что тогда семейство приобрело недвижимости более чем на 10 миллионов долларов.



Address Beach Resort в котором живет Королевская / Фото УП

По информации источников УП в украинской разведке, Королевская была среди тех, кому Виктор Медведчук предложил остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы сразу перехватить власть.

В Дубае удалось зафиксировать старшего сына Королевской и Ростислава Солода.

Яхта Жеваго

Эксдепутат и олигарх Константин Жеваго не успел скрыться сам, однако надежно спрятал свою яхту в Дубае.

Яхта Жеваго / Фото УП

Где девался Хорошковский

Еще 27 декабря в Куршевеле по запросу ДБР Украины Константина Жеваго задержали . Его подозревают в растрате более 113 миллионов долларов США. Еще известно, что в 2022 году его включили в список 20 самых богатых украинцев по версии журнала Forbes. Состояние Жеваго оценивается в 1,4 миллиарда долларов США.

По данным УП, в Дубае постоянно проживает олигарх Валерий Хорошковский, приближенный к бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову бизнесмен Вилен Шатворян и даже телеведущий Савик Шустер много времени проводит именно на берегу Персидского залива.

Хорошковский проживает на территории пятизвездочного отеля Bulgari Resort. Это одно из самых дорогих и популярных мест в Дубае как среди представителей украинской "элиты", так и среди российских олигархов.

Также апартаментами в Дубае владеет экснардеп, президент корпорации "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев с сыном. Напомним, что Богуслаева-старшего задержали по подозрению в сотрудничестве с Россией.