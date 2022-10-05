Этим он поднимает боевой дух и настроение защитникам Украины. Поэтому семилетний мальчик из поселка Широкое, что недалеко от Кривого Рога, стал настоящим "талисманом" украинских воинов.

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Встретить Артемку – хороший знак для воинов Украины

В ответ ребенку бойцы сигналят и салютуют, а иногда останавливаются, чтобы поговорить. В такие моменты тот поет им украинские песни.

Песни в его исполнении вызывают улыбки даже на суровых фронтовых лицах,

– отметили в Минобороны Украины.

Как рассказала бабушка мальчика Елена, украинские воины считают, что если по дороге на передовую встречают Артемку, значит, все у них будет хорошо.

Воины искренне благодарят его, дарят нашивки и другие небольшие подарки. А также позволяют посидеть в транспорте и боевой технике, показывают амуницию, фотографируются с ним и покупают вкусняшки в придорожном магазине. Сейчас мальчик встречает защитников в кевларовом шлеме и разгрузочном жилете, которые подарили военные. И этим он очень гордится.

Мальчик чтит также тех, кто положил жизнь за Украину. Как рассказала бабушка Артема, она увидела, как со стороны фронта после жестоких боев ехало несколько автомобилей, на которых были надписи "200" и "На щите". Когда мальчик их увидел, то встал на одно колено, снял шапку и наклонил флаг. И так стоял, пока бусы не проехали.

Об этом ему никто не говорил, что и как делать, Тема где-то увидел сам. Это было трогательно до слез,

– сказала бабушка Нина.

7-летний Артем стал "Талисманом" для ВСУ: видео

Помощь армии

После начала российского широкомасштабного вторжения бои шли за несколько километров от дома Артема. Именно тогда он и решил стать воином. А пока он волонтерит, собирает средства для ВСУ и подбадривает защитников, ведь для себя понял, что даже совсем юным он также может помогать защитникам Украины.

Так, первое, что мальчик сделал в волонтерской деятельности – передал местной волонтерской организации собранные собственные карманные деньги на павербанк для бойцов подразделения, защищавших их поселок. Затем передавал собранные средства на внедорожник и снайперскую винтовку для одного из местных бойцов. В общей сложности – более 7 тысяч собственных сбережений, собранных из подаренных на день рождения денег и заработанных от продажи браслетиков. Их он собственноручно делает вместе с бабушкой Ниной.

7-летний мальчик встречает защитников Украины / Фото Влада Волошина, АрмияInform

Успехи ВСУ на фронте: последние новости

Как сообщили в Институте изучения войны ISW, ВСУ достигают ощутимых успехов на двух направлениях. Это касается Лимана и Херсона. Геолокационные кадры подтверждают, что украинские войска продолжают наступление восточнее Лимана и, возможно, прорвали границу Луганской области в направлении Кременной.

В Пентагоне заявили, что успех Вооруженных Сил Украины на передовой можно увидеть в Харьковской области, а также ключевые стратегические успехи в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, ВСУ почти вплотную приблизились к северо-западной границе Луганской области.

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