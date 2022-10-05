Цим він підіймає бойовий дух і настрій захисникам України. Тож семирічний хлопчик з селища Широке, що неподалік Кривого Рогу, став справжнім "талісманом" українських воїнів.

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Зустріч Артемка – хороший знак для воїнів України

У відповідь дитині бійці сигналять і віддають салют, а також інколи зупиняються, щоб поговорити. У такі моменти той співає їм українських пісень.

Пісні у його виконанні викликають усмішки навіть на суворих фронтових обличчях,

– зазначили в Міноборони України.

Як розповіла бабуся хлопчика Олена, українські воїни вважають, що якщо по дорозі на передову зустрічають Артемка, значить все у них буде добре.

Тож воїни щиро дякують йому, дарують нашивки та інші невеличкі подарунки. А також дозволяють посидіти в транспорті та бойовій техніці, показують амуніцію, фотографуються з ним та купують ласощі в придорожньому магазині. Зараз дитина зустрічає захисників у кевларовому шоломі і розвантажувальному жилеті, які подарували військові. І цим він дуже пишається.

Хлопчик віддає також шану тим, хто поклав життя за Україну. Як розповіла бабуся Артема, вона побачила, як з боку фронту після жорстоких боїв їхало кілька автомобілів, на яких були написи "200" і "На щиті". Коли хлопчик їх побачив, то став на одне коліно, зняв кепі й похилив прапор. І так стояв, поки буси не зникли.

Про таке йому ніхто не говорив, що і як робити, Тьома десь побачив сам. Це було зворушливо до сліз,

– сказала бабуся Ніна.

7-річний Артем став "Талісманом" для ЗСУ: відео

Допомога армії

Після початку російського широкомасштабного вторгнення бої точились за кілька кілометрів від дому Артема. Саме тоді він вирішив стати воїном. А поки що він волонтерить, збирає кошти для ЗСУ та підбадьорює захисників, адже для себе зрозумів, що, навіть будучи зовсім юним, він також може допомагати захисникам України.

Так, перше, що хлопчик зробив у волонтерській діяльності – передав місцевій волонтерській організації зібрані власні кишенькові кошти на павербанк для бійців підрозділу, які захищали їхнє селище. Потім передавав зібрані гроші на позашляховик і на снайперську гвинтівку для одного з місцевих бійців. Загалом – понад 7 тисяч власних заощаджень, зібраних з подарованих на день народження грошей та зароблених від продажу браслетиків. Їх він власноруч виготовляв разом з бабусею Ніною.

7-річний хлопчик зустрічає захисників України / Фото Влада Волошина, АрміяInform

Успіхи ЗСУ на фронті: останні новини

Як повідомили в Інституті вивчення війни ISW, ЗСУ досягають відчутних успіхів на двох напрямках. Це стосується Лимана та Херсонщини. Геолокаційні кадри підтверджують, що українські війська продовжують наступ на схід від Лиману та, можливо, прорвали кордон Луганської області в напрямку Кремінної.

У Пентагоні заявили, що успіх Збройних Сил України на передовій можна побачити у Харківській області, а також ключові стратегічні успіхи у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, ЗСУ майже впритул наблизилися до північно-західної межі Луганської області.

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