Война должна закончиться только на условиях Украины, – Подоляк назвал их

Уже 5 месяцев идет война России против Украины. И она должна закончиться, но только на наших условиях и с деблокадой украинских территорий. В Офисе Президента назвали условия, на которых должна завершиться война россии против Украины.

На каких условиях закончится война

Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он уверен, что война должна закончиться только на условиях Украины.

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По словам Подоляка, это очень простые условия:

"Безусловная территориальная целостность Украины, потому что любой анклав – это отложенная война".

"Граница – железный занавес, который является обязательным, Украине нужно полностью изолироваться от россии".

"Трансформация политической системы. За это время свой технологически уйдет очень далеко от россии".

Это единственный формат, в котором мы можем закончить войну. Во всех остальных случаях, у нас будет постоянная война с россией, просто в разных форматах и на разных рынках,

– ответил он.

Советник главы ОП отметил, что мы должны понимать – либо Украина это заканчивает, раз уж идет такая война, либо мы готовы и дальше идти в игру вроде "россия – цивилизационное государство".

Прогнозы Подоляка касательно окончания войны

По его мнению, война продлится ровно столько, сколько нужно Украине, чтобы деблокировать свои территории.

Если на это нужно месяц, то будет месяц, если полгода – будет полгода. Потому что мы не можем остановиться сегодня, уже имея такие последствия вторжения россии в Украину,

– считает Подоляк.

Он объяснил, что мы должны правильно закончить эту войну. А правильно это только на условиях Украины и только с учетом полной территориальной целостности Украины.

"Никаких украинских территорий под эгидой россии оставаться не может. И Украина должна выиграть, нанеся большие потери живой силе врага, и чем больше, тем лучше", – подытожил советник главы ОП.

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К слову, специалисты прогнозируют Украине активную фазу контрнаступления в войне к концу лета 2022 года. В первую очередь речь идет о Херсонском и Запорожском направлениях.

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что в августе мы сможем увидеть первые видимые результаты войны россии против Украины. Однако, по его мнению, в этом году война вряд ли закончится.