"Он прежде всего заботится о США": Зеленский прокомментировал отношение Трампа к Украине
Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп прежде всего заботится о своей стране. В то же время, по его словам, Трамп действительно стремится завершить войну в Украине.
Об этом глава государства сказал в интервью NBC News.
Как Трамп относится к Украине?
Журналист спросил у Владимира Зеленского, заботится ли Дональд Трамп об Украине.
В ответ президент сказал, что надеется на это, однако объяснил, что нынешняя политика США сосредоточена прежде всего на собственных интересах.
Это понятно, и американская команда об этом открыто говорит,
– подчеркнул он.
По словам главы государства, Дональд Трамп действительно стремится к завершению войны и открыто об этом говорит, одновременно решающим остается вопрос условий прекращения огня.
Зеленский также в очередной раз подчеркнул, что Украина не примет вариант, при котором ей придется фактически расплачиваться за российскую агрессию.
Напомним, недавно команды Украины и США провели переговоры. В МИД Украины заявили, что эти встречи были предметными, однако из-за позиции российской стороны пока прогресса в переговорном процессе не наблюдается.
Действительно ли США давят на Украину?
В недавнем интервью Reuters Владимир Зеленский сказал, что США связывают предоставление гарантий безопасности Украине с передачей Донбасса России. В то же время он отметил, что такие условия могут создать угрозу со стороны России для безопасности Украины и Европы.
Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что слова Зеленского не соответствуют действительности. По его словам, речь шла лишь о том, что гарантии безопасности не вступят в силу до завершения войны, и это, мол, не связано ни с какими территориальными уступками.
Марко Рубио также сказал, что отсутствие компромиссов в мирных переговорах может привести к продолжению войны России против Украины, однако окончательное решение зависит от Киева.