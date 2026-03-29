"Он прежде всего заботится о США": Зеленский прокомментировал отношение Трампа к Украине

Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп прежде всего заботится о своей стране. В то же время, по его словам, Трамп действительно стремится завершить войну в Украине.

Об этом глава государства сказал в интервью NBC News.

Как Трамп относится к Украине?

Журналист спросил у Владимира Зеленского, заботится ли Дональд Трамп об Украине.

В ответ президент сказал, что надеется на это, однако объяснил, что нынешняя политика США сосредоточена прежде всего на собственных интересах.

Это понятно, и американская команда об этом открыто говорит,

– подчеркнул он.

По словам главы государства, Дональд Трамп действительно стремится к завершению войны и открыто об этом говорит, одновременно решающим остается вопрос условий прекращения огня.

Зеленский также в очередной раз подчеркнул, что Украина не примет вариант, при котором ей придется фактически расплачиваться за российскую агрессию.

Напомним, недавно команды Украины и США провели переговоры. В МИД Украины заявили, что эти встречи были предметными, однако из-за позиции российской стороны пока прогресса в переговорном процессе не наблюдается.

Действительно ли США давят на Украину?