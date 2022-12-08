Молчат и теряют свою независимость, – Давидюк о падении российских ракет в странах Европы

Во время массированного обстрела 5 декабря одна из ракет упала на территории Молдовы. Президент Майя Санду ничего не сказала об инциденте, но выразила поддержку Украине.

Об этом для 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. Он отметил, что это очередная ракета, которая не падает в Украине.

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"Одна была по Польше, вторая по Молдове, еще была Хорватия. Когда хорваты тайно начали помогать Украине с оружием, россияне вышли на связь и заявили, что ракета упала случайно. Однако это было намеком для Хорватии, которая является частью западного мира. НАТО защищало эту страну в 1990 и 2000 годах", – отметил Давидюк.

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Молдавские следователи заявили, что хоть ракета упала, но она не взрывоопасна. По мнению политолога, Молдова боится.

Понятно, что Молдова хочет зарабатывать деньги, помогать россиянам обходить санкции. Однако, зарабатывая рубли, забыли одну вещь – когда обстреливают Украину, то свет у них тоже исчезает. Так можно молчать и потерять независимость, государство и стать рабами на тысячу лет, – сказал Давидюк.

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