Это не Макрон, – Крамаров сказал, что означает звонок Шольца Путину

Немецкие политики в последнее время сделали множество громких заявлений. В частности, Олаф Шольц подчеркнул, что будет стремиться к "справедливому миру" в войне России против Украины. Также собрался позвонить Путину. А глава минобороны пообещал ВСУ 100 танков Leopard 1 A5 до конца года.

Эти заявления свидетельствуют об изменении вектора немецких политиков, которые последние 20 лет были заточены на дружбу с Россией. Теперь Германия поддерживает Украину. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров.

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Поставить ультиматум

В этом смысле звонок канцлера Германии российскому диктатору будет отличаться от разговоров с ним президента Франции в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Тогда Эммануэль Макрон вел миролюбивые разговоры с Путиным про "как-то все прекратить" или "отрезать от Украины определенный кусок территорий и достигнуть какого-то компромисса".

Шольц вероятно в разговоре с Путиным поставит ультиматум безысходности, чтобы Россия освободила все оккупированные территории. Это позволит цивилизованному миру начать с Россией хотя бы какой-нибудь диалог о ее будущем после победы Украины,

– подчеркнул военный эксперт.

На самом деле, партнеры Украины верят именно в такое развитие событий. Они хотят видеть победу Украины, и именно поэтому предоставляют нам современное оружие, которым сейчас умело пользуются наши воины.

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В этом контексте будет происходить только распространение и углубление поддержки Украины. И в частности, усиление давления на Кремль – не в контексте переговоров и компромиссов, а самой быстрой капитуляции России,

– уверен Андрей Крамаров.

А России остается только вести информационную войну и разгонять фейки по поводу "ослабления" поддержки Украины со стороны партнеров или якобы "поражения" украинских сил на поле боя.

"Ведь сегодня медийное поле боя – единственное, где российские пропагандисты не терпят поражения", – подчеркнул он.

Шольц позвонит Путину Канцлер Германии заявил, что намерен Канцлер Германии заявил, что намерен возобновить личный контакт с Путиным . Шольц планирует позвонить российскому диктатору, однако не уточнил, когда это должно произойти. Также он подчеркнул, что для "справедливого мира" России необходимо полностью вывести свои войска с территории Украины.

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