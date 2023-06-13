Это не Макрон, – Крамаров сказал, что означает звонок Шольца Путину
Немецкие политики в последнее время сделали множество громких заявлений. В частности, Олаф Шольц подчеркнул, что будет стремиться к "справедливому миру" в войне России против Украины. Также собрался позвонить Путину. А глава минобороны пообещал ВСУ 100 танков Leopard 1 A5 до конца года.
Эти заявления свидетельствуют об изменении вектора немецких политиков, которые последние 20 лет были заточены на дружбу с Россией. Теперь Германия поддерживает Украину. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров.
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Поставить ультиматум
В этом смысле звонок канцлера Германии российскому диктатору будет отличаться от разговоров с ним президента Франции в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
Тогда Эммануэль Макрон вел миролюбивые разговоры с Путиным про "как-то все прекратить" или "отрезать от Украины определенный кусок территорий и достигнуть какого-то компромисса".
Шольц вероятно в разговоре с Путиным поставит ультиматум безысходности, чтобы Россия освободила все оккупированные территории. Это позволит цивилизованному миру начать с Россией хотя бы какой-нибудь диалог о ее будущем после победы Украины,
– подчеркнул военный эксперт.
На самом деле, партнеры Украины верят именно в такое развитие событий. Они хотят видеть победу Украины, и именно поэтому предоставляют нам современное оружие, которым сейчас умело пользуются наши воины.
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В этом контексте будет происходить только распространение и углубление поддержки Украины. И в частности, усиление давления на Кремль – не в контексте переговоров и компромиссов, а самой быстрой капитуляции России,
– уверен Андрей Крамаров.
А России остается только вести информационную войну и разгонять фейки по поводу "ослабления" поддержки Украины со стороны партнеров или якобы "поражения" украинских сил на поле боя.
"Ведь сегодня медийное поле боя – единственное, где российские пропагандисты не терпят поражения", – подчеркнул он.
Шольц позвонит ПутинуКанцлер Германии заявил, что намерен возобновить личный контакт с Путиным. Шольц планирует позвонить российскому диктатору, однако не уточнил, когда это должно произойти. Также он подчеркнул, что для "справедливого мира" России необходимо полностью вывести свои войска с территории Украины.
Поддержка Германии Украины: что известно
- В Молдове 1 июня состоялся 2-й саммит Европейского политического сообщества. На этой встрече с участием Президента Украины Германия объявила об обновлении списка военной помощи в нашей стране. В нем, в частности, указано о предоставлении ВСУ 100 танков Leopard 1 А5.
- Также министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что правительство Германии пересмотрит возможность поставки в Украине современных истребителей. Ранее страна не поддерживала авиационную коалицию, которая должна обеспечить Украину самолетами.
- Также официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сделал заявление после атаки дронов в Москве 30 мая. Он подчеркнул, что Украина имеет право наносить удары по территории страны-агрессора в целях самообороны.