Вспоминаем изгнание нацистов, приближая изгнание раш**тов, – Зеленский

Украинцы уже 247 дней сдерживают нашествие российских оккупантов. Захватчиков ждет такая же судьба, что и фашистов 80 лет назад.

Об этом во время своего вечернего обращения заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что зло всегда начинает одинаково.

Интересно НАТО не позволит России выиграть войну в Украине, – Столтенберг

Зеленский сравнил россиян с нацистами

Президент опубликовал свое обращение в полночь 28 октября. Каждый год в этот день украинцы отмечают освобождение нашего государства от нацистских оккупантов и чтят память тех, кто боролся и победил нацизм в годы Второй мировой войны.

Сегодня мы это делаем, держа в руках не цветы, а оружие. Сегодня сохранить память о подвигах наших предков означает защитить их достижения. Мы вспоминаем изгнание нацистов, приближая изгнание раш**тов,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что форма зла стала другой, однако суть осталась неизменной.

"Зло всегда начинает одинаково. Захватчики называют себя освободителями. Вторжение своей армии – самозащитой. Как и 80 лет назад, украинский народ становится на оборону родной земли. И вражеский план блицкрига становится провалом", – заметил глава государства.

По его словам, зло также всегда действует одинаково:

Убивает гражданское население, уверяя, что бьет только по военным объектам.

Устраивает блокады и фильтрационные лагеря – Сырец становится Еленовкой.

Уничтожает города и села – Корюковка становится Бучей.

"Но рано или поздно о военных преступлениях становится известно. Реакция мира становится болезненной. Политика умиротворения становится жестким противодействием. Положение зла становится цугцвангом", – подчеркнул Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

Президент заявил, что зло всегда заканчивает одинаково:

Оккупант становится капитулянтом.

Захватчик – беглецом.

Военные преступники становятся подсудимыми, агрессия – приговором.

Разрушения становятся репарациями.

Вражеская техника становится музейными экспонатами.

Подвиги дедушек становятся победами внуков.

"День освобождения Украины от нацистов в 247-й день нашей борьбы становится символом: результатом нашей борьбы непременно становится освобождение нашей Украины. Захваченная территория становится свободной. Так всегда было в прошлом, так точно будет и в будущем. В будущем Херсона, Донбасса, Луганска, Крыма. Потому что всегда наша земля становится свободной", – отметил глава государства.

Зеленский подытожил, что сегодня единственной тактикой России стал террор, а единственным возможным финалом такой тактики станет поражение.

Стоит посмотреть – Зеленский прокомментировал новые удары по энергетической инфраструктуре Украины: видео